Paulè quasi pronto per tornare in campo. Parola di Juan, che sui social ha pubblicato una foto insieme al Polpo direttamente dalla Continassa, dove il centrocampista è impegnato nel suo percorso di recupero dall'infortunio con l'obiettivo di rimettersi a disposizione dellail prima possibile, magari già per i primissimi impegni del 2023. Alle prese con un problema fisico (nello specifico al ginocchio) anche il colombiano, a sua volta al lavoro secondo un programma personalizzato in vista della ripresa della stagione. Qui sotto il post.