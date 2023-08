Come sta? La risposta arriva da Massimiliano Allegri, direttamente dalla conferenza stampa di oggi: "Di Paul sono contento per gli ultimi giorni. Per la partitella che ha fatto l'altro giorno. Normale: è un giocatore diverso dagli altri. Ha subito quest'infortunio l'anno scorso, viene da un anno e mezzo d'inattività. Averlo a disposizione tutti i giorni sarebbe un bel vantaggio. Poi 20 o 30 minuti, si spera che non abbia più intoppi e che possa crescere la condizione". E poi ha aggiunto: "Oggi valuterò se portarlo a Udine o no".