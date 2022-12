Martedì scorso è stato ricoverato in ospedale, ex attaccante tra le altre della. Nella giornata di ieri è stato reso noto un bollettino medico con le sue condizioni. Di seguito il bollettino:"L'équipe medica ha diagnosticatoche è stata trattata con antibiotici. La risposta è statae il paziente, che rimane in una stanza comune, è, con ungenerale delle sue condizioni di salute. L'ex giocatore continuerà ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento".