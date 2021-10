Come sta? Lo rivela Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano: "Tranne che per Alvaro Morata , c’è speranza per tutti. Speranza, per la precisione, di essere uno degli attaccanti titolari della Juventus che domenica sera affronterà la Roma, per la precisione, mentre i citati “tutti” che possono coltivarla sono i giocatori offensivi della Juventus. Eccetto lo spagnolo, appunto, infortunatosi contro la Sampdoria il 26 settembre e casomai speranzoso di rientrare contro l’Inter il 24 ottobre".