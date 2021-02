Alvaro Morata sarà out per la sfida con l'Inter? Al momento è più no che sì. Spieghiamo: lo spagnolo è stato colpito da un virus intestinale e non è da escludere la possibilità che recuperi proprio per la gara con i nerazzurri. Il centravanti, comunque, non era nei piani di Andrea Pirlo, che già da un po' immaginava di affidare una maglia da titolare a Dejan Kulusevski, ovviamente nei pressi della zona bazzicata da Cristiano Ronaldo. Kulu dentro, Alvaro fuori. A maggior ragione con queste condizioni di Morata, certamente non al top della condizione. Ci saranno altre occasioni, intanto la più ghiotta per la Juve arriva già domani: c'è da arrivare in finale di Coppa Italia. E da superare l'Inter.