Contro il Crotone i principali candidati per due maglie in attacco saranno ancora Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. Sì, perché - come spiega Tuttosport - "gli accertamenti cui si è sottoposto giovedì mattina Alvaro Morata, al rientro dal viaggio in Portogallo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, hanno dato esito rassicurante, tuttavia difficilmente lo spagnolo – ancora non al meglio dopo l'influenza ed il lieve malore accusato al triplice fischio finale col Porto – verrà rischiato dal 1'".