Come racconta Gazzetta, lasi avvicina al derby di sabato recuperando un pezzo dell’attacco: Arkadiusz. La punta polacca, assente nello 0-0 contro l’Atalanta per un fastidio al polpaccio, lunedì ha fatto gli straordinari allenandosi nel giorno di riposo della squadra e oggi Massimiliano Allegri lo attende in gruppo. Un’ottima notizia in vista del Torino soprattutto perché l’altro centravanti di ruolo, Dusan, continua a seguire un programma personalizzato per superare il fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare la trasferta di Bergamo.