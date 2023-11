Il centrocampista americano Westonha fatto rientro anticipato dalla propria nazionale per un riaggravarsi di una tendinopatia al ginocchio sinistro. Tuttavia sembrano arrivate notizie confortanti dalla Juve per cui il giocatore non sembra al momento in dubbio per la gara contro i nerazzurri di Simone Inzaghi in programma allo Stadium il prossimo 26 novembre.