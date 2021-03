Come sta Weston? Meglio, molto meglio. E la conferma è arrivata da Andrea Pirlo, direttamente dalla conferenza stampa di oggi. Per il tecnico, il talento statunitense verte in buone condizioni, anche perché "ha avuto qualche giorno in più per recuperare e rimettersi al meglio". Dunque, ha "trovato beneficio per questa settimana di riposo" e da questa settimana di riposo, avendo anche "il tempo per allenarsi e recuperare", trarrà le energie per la partita di domani. Perché Wes c'è, e stavolta è pronto a giocare tutta la gara.