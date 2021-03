Weston? Sta meglio. Il centrocampista statunitense è partito dalla panchina nella sfida con il Verona, entrando solo nella ripresa e non mostrandosi certamente al top della forma. Il motivo è presto spiegato dain conferenza stampa: soffre ancora, Wes, del fastidio all'anca accusato ormai settimane fa. Il problema è proprio 'giocarci su', dovrebbe riposare ma semplicemente lanon può permettersi di perdere anche lui. Ecco le parole dell'allenatore: "Sta meglio, viene da tante partite, dopo un po' che gioca ha questo riacutizzarsi. Avrebbe bisogno di riposo ma in quest'emergenza c'è bisogno del suo supporto anche per un quantitativo di minuti".