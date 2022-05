Weston McKennie è fermo da lungo tempo per l'infortunio al piede. Sembrava che il centrocampista americano potesse tornare in campo per la finale di Coppa Italia contro l'Inter in programma l'undici maggio a Roma. Stando a quanto riferisce Tuttosport il centrocampista non ce la farà e mette nel mirino l'ultima gara di campionato all'Allianz Stadium in programma contro la Lazio il 16 maggio.