Come sta Manuel Locatelli? Max Allegri ieri ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché gli esami strumentali svolti in mattinata hanno escluso fratture per Locatelli, che ha riportato solo una contusione muscolare dell’obliquo interno destro. Ora, il centrocampista, sarà monitorato di giorno in giorno e proverà a mettersi a disposizione già con la Roma, contro la quale dovrebbe esserci regolarmente McKennie, uscito dal campo affaticato nell’ultimo match. Contro la Roma Allegri punta a riavere anche Chiesa.