Manuele Juve-Inter: non è ancora chiaro se il centrocampista sarà della partita. A tenerlo fuori dagli impegni con la Nazionale è stata una frattura leggermente scomposta, subita dopo un contrasto di gioco durante il match con il Cagliari.Locatelli è tornato a Torino dopo gli esami svolti in Nazionale. I test hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta della decima costa. Il tutto è avvenuto dopo un contrasto di gioco sabato sera, nella gara con Cagliari. Al momento non sono chiari i tempi di recupero: