Il centrocampo della Juventus è in piena emergenza, e con l'importante sfida contro l'Inter all'orizzonte, l'allenatore Massimilianodeve affrontare una situazione tutt'altro che tranquilla. Dopo le assenze "storiche" di, coinvolte in vicende extracampo, la squadra si è trovata a dover fare a meno anche di Weah, alle prese con un problema muscolare, e con la squalifica dicontro il. La sfida con i sardi ha portato alla luce un problema ancora più grave: la frattura leggermente scomposta della decima costola di, che ha già lasciato il ritiro della Nazionale e spera di recuperare in tempo per l'incontro con l'Inter. Sebbene il precedente di Immobile, ristabilitosi in una decina di giorni da un inconveniente simile, faccia ben sperare, è necessario essere cauti e valutare giorno per giorno.La presenza o meno dinell'incontro consarà cruciale, considerando che il reparto mediano è già fortemente ridotto e non ci sono molti margini di manovra per Allegri. Inoltre, ci sono ben 14 giocatori della Juventus impegnati nelle qualificazioni a Euro 2024, ai Mondiali 2026 e in amichevoli, e le loro condizioni devono essere monitorate attentamente. La speranza alla Continassa è che non arrivino ulteriori notizie negative, e Allegri segue attentamente il calendario dei rientri., uno dei leader del centrocampo insieme a, disputerà l'ultima gara con gli Stati Uniti il 21 novembre e potrebbe rientrare a Torino tra il 22 e il 23 novembre. Anche il rientro di Bremer dopo l'impegno con l'Argentina sarà un elemento chiave.Allegri, consapevole delle limitate alternative a disposizione, spera che tutto vada liscio e riflette sulle opzioni a disposizione. Il possibile ritorno di, fermo da fine ottobre, e diin difesa rappresenterebbero soluzioni importanti. McKennie potrebbe essere spostato da mezzala riempendo così la casella della fascia destra., poiché mancherebbe un punto di riferimento irrinunciabile e sarebbe necessario sperimentare novità davanti alla difesa. Le opzioni giovani, come Miretti, Cambiaso, Iling-Junior, e il talentuoso Nicolussi, rientrato dal prestito alla Salernitana, potrebbero essere esplorate.