Il grande dubbio da sciogliere resta quello legato a Manuel Locatelli, alle prese con il recupero attivo post microfrattura alla decima costa rimediata nei primi minuti contro il Cagliari. Allegri sta inevitabilmente iniziando a prendere in considerazione di non averlo e a provare sul campo soluzioni alternative, in attesa di cedergli il posto anche last minute, qualora il centrocampista dovesse dare la propria disponibilità. Farà di tutto per esserci e dunque alzerà bandiera bianca solo qualora il dolore fosse assolutamente incompatibile con la presenza in campo, in ogni caso prevista con un corpetto in grado di proteggerlo dai contatti di contrasto, sottolinea Tuttosport. Una precauzione pratica con risvolto anche psicologico in quanto permetterebbe al ragazzo di giocare più tranquillo. Rispetto alla scorsa settimana avverte meno dolore ma un conto è svolgere esercizi in palestra o iniziare a correre come dovrebbe succedere oggi pomeriggio, un altro pensare di correre e contrastare. E con Locatelli Allegri potrebbe anche limare il solito approccio con chi non è in perfetta condizione, convocandolo e schierandolo anche all'ultimo minuto.- Intanto ieri alla Continassa, nella seduta congiunta svolta con la Next Gen, sono rientrati Kostic e Vlahovic, oltre agli Azzurri. Con loro si sono visti anche Fabio Miretti e Alex Sandro in gruppo. Solo parzialmente con i compagni, invece, McKennie, mentre a parte hanno lavorato Danilo, che sicuramente non ci sarà contro l’Inter e rischia di saltare pure la seguente col Monza, Weah e Locatelli. Da oggi pomeriggio, invece, Massimiliano Allegri tornerà ad avere tutti a disposizione con il rientro anche di Szczesny, Rabiot, Iling, Yildiz e Bremer. Torna a disposizione anche Huijsen che ha superato il mal di schiena.