Questa sera, alle 20.45, la Juventus sfida la Cremonese all'Allianz Stadium. Ecco un focus sul momento di forma delle squadre, riportato dal sito ufficiale della Juventus:"Dopo una serie di tre sconfitte consecutive la Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime tre partite di Serie A, grazie a un pareggio seguito da due successi.La Juventus ha vinto 10 delle 13 gare interne di campionato da inizio ottobre a oggi (1N, 2P). Nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo in Serie A (10 successi casalinghi anche per il Napoli).Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato la Cremonese sarebbe fuori dalla zona retrocessione: i grigiorossi hanno guadagnato 16 punti in 15 gare, cinque in più della terzultima nel periodo (Lecce, 11).La Cremonese ha guadagnato 24 punti in campionato; dal 2004/2005, delle 20 squadre con 24 o meno punti e ancora quattro partite da giocare, nemmeno una è riuscita a salvarsi.Nessuna squadra ha pareggiato più gare in trasferta in questa Serie A rispetto alla Cremonese (otto, come la Salernitana)".