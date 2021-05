Nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus (domani alle 18 alla Dacia Arena) Andrea Pirlo ha parlato diffusamente di Dejan Kulusevski: "Sta bene, ha fatto la settimana con i compagni e potrebbe partire dall'inizio. Incompatibilità con Dybala, che domani sarà titolare? Ho detto che Kulusevski potrebbe giocare, non che giocherà dall'inizio. È propositivo e ha voglia di migliorarsi. Ho ancora tempo per decidere in vista di domani alla Dacia Arena, ho un allenamento importante per vedere le condizioni dei giocatori e in base a questo deciderò la formazione".