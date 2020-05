1









Sono molti i calciatori che stanno tornando alla base per ritornare ad allenarsi. Higuain invece è un capitolo a parte. ​Come sta Gonzalo Higuain fisicamente? Mentre dei compagni spuntano foto, storie e video sui social, di lui si sa poco perché non usa più i social. La Gazzetta scrive: "Nonostante i dubbi sul rientro e la malattia della madre sta lavorando sodo e viene descritto in ottima condizione fisica: tapis roulant tutti i giorni ed esercizi in giardino con l’aiuto di papà Jorge, ex difensore". Il Pipita si sta preparando per la sua Juventus e un futuro imprevedibile..