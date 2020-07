Come racconta Calciomercato.com, cartucce cariche: Higuain lo ha dimostrato con il Lecce, segnando dopo una manciata di minuti dall'ingresso in campo. "Non so quanto può giocare, l'importante è che possa giocare, poi vediamo cosa ci dirà la partita" ha dichiarato Sarri nel post-Torino. Ora una chance da non sprecare: il doppio obiettivo è ritrovare definitivamente il sorriso - prenotando lo scudetto e riscattando il fallimento al Milan - e provare a lanciare un ultimo segnale per il futuro. Il Pipita torna al Meazza, la Juve attende risposte.