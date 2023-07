Come sta Nicolò? L'infortunio alla clavicola prima, la tonsillite poi. Il centrocampista bianconero ha dovuto saltare i primi giorni della tournée negli Usa a causa di questo imprevisto, evitando in sostanza di viaggiare per qualche giorno, la troppa aria condizionata e i tanti spostamenti. Ma potrebbe arrivare presto negli Usa e raggiungere i compagni a Los Angeles nei prossimi giorni, magari in tempo per l'ultimo test col Real il 3 agosto. Questa la sua speranza, ma prima dovrà guarire a pieno.