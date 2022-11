Dagli staff medici dellae dellanon filtra preoccupazione per l'infortunio al piede occorso a Nicolò, come riferito da Calciomercato.com. Per il centrocampista bianconero, dopo l'infortunio in Nazionale contro l'Albania, niente convocazione per l'amichevole di domani degli Azzurri contro l'Austria e appuntamento a gennaio 2023.