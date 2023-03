Nicolò Fagioli non si è ancora allenato con la Nazionale Under 21. Come rivelato dal CT Nicolato in conferenza stampa. Questo l'aggiornamento sulle sue condizioni:"Fagioli non si è ancora allenato con noi. È arrivato qui in ritiro con un problema alla caviglia che si porta dietro dall’ultima giornata di campionato durante Inter-Juventus. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato"