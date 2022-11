Nicolòha lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per un problema al piede. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il centrocampista avrebbe già svolto glidi routine che non avrebbero evidenziato niente di preoccupante, per questo riprenderà i suoi allenamenti con la Juventus, sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri.