Non è ancora arrivato il momento di rivedere Nicolòin campo con la maglia della. Il centrocampista classe 2001, come previsto, non è stato convocato per l'amichevole di questa sera con l', essendo ancora alle prese con il suo percorso di recupero dall'infortunio alla clavicola. Per lui vige la massima prudenza, dato che ogni contrasto potrebbe provocargli una pericolosa ricaduta.