Voleva essere i campo,. Voleva festeggiare con i compagni sotto la curva, e invece è in attesa di rientrare, di farlo al meglio e stavolta di non fermarsi più. L'argentino era presente allo Stadium e ha sofferto insieme ai tifosi: qualche metro più in là, i suoi amici stavano regalando una bella serata a tutti gli juventini. E lui? Non ha avuto nessuna ricaduta. E allora come mai non era sul terreno di gioco? Del resto, si trattava "solo" di un'elongazione. Meno grave di Morata, che pure è tornato a giocare.Racconta Gazzetta che il più dispiaciuto di tutta la situazione pare sia proprio Paulo. Era convinto di tornare in gruppo già la scorsa settimana, sperava addirittura di essere convocato e decisivo con la Roma. Invecee, ha prevalso la linea dei medici: l'infortunio è semplicemente più grave del previsto. Allegri ha parlato di altri 7-10 giorni per riaverlo a disposizione. Dybala sarebbe out per Zenit, Inter e rischia di saltare anche il Sassuolo. Totale: un mese fuori.