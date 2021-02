Secondo quanto riportato da Gazzetta, sul ritorno di Dybala ancora non ci sono estreme certezze. L'argentino, fuori per una lesione al legamento mediale del ginocchio sinistro dello scorso 10 gennaio, sarà probabilmente tra i convocati per la gara di martedì con l'Inter, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dybala, infatti, oggi si è allenato. E l'ha fatto anche Ramsey. Chi ieri ha giocato ha svolto invece una seduta defaticante ed è dunque presto per trarre indicazioni sull'utilizzo di Pirlo di entrambi in direzione Inter. Vedremo insomma se riuscirà ad essere in panchina, o se magari potrà fare uno spezzone, così da mettere nuovamente minuti nelle gambe.