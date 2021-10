In vista della sfida contro la Roma del 17 ottobre, e di un periodo che sarà particolarmente intenso per la Juventus, la domanda in casa bianconera è: Paulo Dybala ce la farà? Secondo quanto raccontato da Sky Sport oggi, il numero dieci avrebbe ripreso oggi a correre, durante la sessione di allenamento alla Continassa. Filtra ottimismo, quindi, in vista della partita contro la Roma.