1









"Il responso non è stato solo quello di Barcellona, è stato visto anche da un altro specialista a Innsbruck. Il responso è stato abbastanza positivo, vedremo nei prossimi giorni come procederà". Così Fabio Paratici ha parlato di Paulo Dybala e della sue condizioni. La Joya ha quindi preso parte, insieme e d'accordo con lo staff medico bianconero, a due incontri con specialisti: quello con Cugat a Barcellona aveva già indirizzato il percorso recupero, Dybala ha fretta ma non può forzare. Di certo c'è solo che non si operarà, per il resto i tempi di recupero sono ancora da valutare.