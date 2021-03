Come sta Paulo Dybala? Tuttosport, questa mattina, fa il punto sulle sue condizioni e racconta un retroscena dall'Argentina:



"Difficile, invece, il recupero per la Champions di Paulo Dybala, infortunatosi al ginocchio il 10 gennaio. La Joya avverte sensazioni migliori e soltanto il suo semaforo verde potrebbe cambiare i piani per il Porto. Intanto in Argentina si parla di una nuova - e imminente - visita di controllo programmata in Austria dal professor Fink, lo specialista consulente del club, per verificare i progressi del lavoro svolto nell’ultima settimana".