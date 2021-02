Paulo Dybala è ancora ai box. Tempi di recupero? Si valuta giorno dopo giorno. E nei prossimi si capirà se ci saranno novità nella gestione dei problemi e dei tempi.



Come scrive calciomercato.com: "Che ci fosse qualcosa di strano o delicato riguardo all'infortunio di Paulo Dybala era evidente ormai da tempo. I tempi di recupero sono già raddoppiati e sono destinati a prolungarsi ancora, la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata lo scorso 10 gennaio avrebbe dovuto tenerlo fuori massimo venti giorni e invece è ancora fermo ai box. Non solo, ogni volta che ha cercato di tornare in gruppo, con l'aumento di carichi di lavoro, il dolore è sempre tornato impedendo a Dybala di mettersi a disposizione. C'è qualcosa che non torna e allora Dybala ha chiesto e ottenuto di andare da un luminare del settore come il dottor Ramon Cugat".