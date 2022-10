Come sta il Fideo? Premessa doverosissima: si saprà. Angelsvolgerà glidel caso soltanto nella giornata di, acclarata ormaiper le prossime partite. L'argentino vuole però capire se sarà in grado di rispondere alla convocazione dell'Argentina per la Coppa del Mondo: stando alle ultime sensazioni, sì, potrebbe recuperare giusto in tempo. Un po' come Pogba.Di Maria rischia uno stop daiai, tutto dipende dal tema lesione: se sarà di bassa-media entità, come si suppone, a quel punto Angel potrebbe rimettersi in poco meno di un mese. Non avrebbe nuove partite nelle gambe, ma Scaloni non avrebbe comunque problemi nel chiamarlo. Potrebbe però essere finito il 2022 in maglia Juventus, e di sicuro salterà il ritorno con il Benfica e la sfida precedente, in casa contro l'Empoli.