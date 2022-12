Il Commissario Tecnico dell'Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Olanda. Commentando anche le condizioni di salute dell'attaccante della Juventus AngelQueste le sue parole:"È normale che dopo una partita impegnativa qualche giocatore prenda del tempo in più per recuperare. Ripeto, De Paul si è allenato. Valutiamo oggi. Ma anche Di Maria si è allenato ieri. L’importante è che chi giochi sia al 100%, la squadra viene prima di tutto".