Un colpo alla caviglia, e per qualcuno anche un colpo di testa. Angeltornerà al suo posto mercoledì, candidato già a un posto di primo ordine - cioè da titolare - per la sfida da vincere contro il Lecce. Ricucito tutto, rientrato ogni allarme: il Fideo è più vicino a una convocazione per il prossimo match, salvo sorprese.“Ha ricevuto un colpo in allenamento, sabato aveva fastidio e io i giocatori a mezzo servizio preferisco lasciarli a casa a curarsi. Sta bene, aveva la caviglia che gli dava fastidio e l’ho lasciato a casa”. Così aveva parlato Massimiliano Allegri subito dopo Bologna. Il tecnico si aspettava di poter utilizzare il Fideo anche al Dall'Ara, ma così non è stato. Nella rotta verso un posto tra le prime quattro in classifica, Angel però tornerà abile e arruolabile, ben consapevole di giocarsi anche una fetta fondamentale di futuro. E di rapporti, in particolare quello con il suo allenatore.