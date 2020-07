Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato di Merih Demiral e del suo ritorno in gruppo: "Come sta Demiral? Sta come un ragazzo che viene da un'operazione al crociato - le parole dell'allenatore bianconero -. Sta bene, vedendolo così non è apparso in grandissima difficoltà. E' rientrato l'altro ieri e diamogli un po' di giorni per allenarsi e per tornare un minimo in condizione. Sensazione è che sia guarito. Ora c'è da renderlo efficiente dal punto di vista della prestazione".