Giovedì sera si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium e sarà Juventus Friburgo, gara di Europa League. Stando alle ultime novità filtra ottimismo sulle condizioni di Mattia De Sciglio. Il terzino italiano non convocato per la trasferta di Roma per un affaticamento muscolare dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri verso la gara europea.