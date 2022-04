Come sta Matthijs De Ligt? Il difensore olandese, costretto al cambio a ridosso dell'ora di gioco, dovrebbe essere a disposizione per il match di mercoledì con la Fiorentina. Niente paura in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Viola, insomma. Perché l'olandese ha dato forfait solo per un problema di stomaco come svelato al termine da Allegri.