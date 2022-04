1









Non è un caso che li abbia nominati anche Agnelli nel discorso in cui - sostanzialmente - salutava ufficialmente Dybala. Si riparte, o almeno lo fa la Juve, da Matthijs de Ligt e Dusan Vlahovic: saranno le stelle polari del futuro, ma in particolare del presente. Per blindare un posto nella prossima Champions League, Allegri ha intenzione di far ricorso ai due simboli del nuovo corso praticamente sin da subito, anche se l'olandese non è al meglio.



LE CONDIZIONI - Sì, De Ligt era ancora alle prese con qualche problema intestinale: secondo Tuttosport, è stato quello il motivo per il quale ha seguito da bordo campo tutta la gara con il Sassuolo. Vlahovic, invece, fuori per riprendere fiato e stemperare un po' di alti e bassi. Entrambi torneranno ai rispettivi posti, titolari nella gara con il Venezia che può consegnare le chiavi del quarto posto.