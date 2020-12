Uscito per un problema muscolare contro la Fiorentina, il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è rimasto a riposo per tutto il periodo della sosta, al termine del quale si sono verificate le sue condizioni. Secondo quanto filtra, per il centrale olandese non si tratterebbe di nulla di grave. Anzi, il giocatore avrebbe lavorato normalmente in maniera individuale, dimostrandosi recuperato totalmente dal piccolo guaio fisico.