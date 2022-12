Serve un innesto alla. E la necessità è cresciuta dopo la notizia che Juansi dovrà fermare per un problema al ginocchio. Non sembra un infortunio grave, ma il colombiano avverte dolore da una ventina di giorni e le sue condizioni non sono migliorate. Sicura l’assenza con la Cremonese, non è escluso che Cuadrado debba saltare altre partite nelle prossime settimane. Max Allegri ha riavuto a disposizione De Sciglio e nelle amichevoli ha lanciato il giovane Barbieri, ma è chiaro che la Juve sonda il mercato alla ricerca di un vice Cuadrado. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.