Nove giocatori. Ecco a quanto ammontano le assenze bianconere al Maradona di Napoli, dove domani si disputerà una partita già determinante per la Juventus. A mancare all'appuntamento, anche, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla Federazione colombiana. In realtà, tempo e margine ci sarebbe anche stato. Si è messa di mezzo la sfortuna: e Juan non è riuscito a prendere l'aereo che avrebbe riportato lui e Ospina in Italia.Juan ha avvertito alcuni problemi intestinali poco prima del rientro, ecco perché non sarà con i compagni per la trasferta di Napoli. Dolori e precauzione hanno fatto sì che l'esterno non partisse da Barranquilla (dove giocava la nazionale), svolgendo prima alcuni accertamenti. Quando tornerà? Il prima possibile, così come ha raccontato Allegri. Accertata l'entità del problema, Juan ripartirà verso Torino e sarà verosimilmente arruolabile già per la trasferta di Champions League.