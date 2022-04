Juan Cuadrado non è stato convocato per la partita con il Sassuolo: durante l'allenamento di oggi pomeriggio ha infatti subito un affaticamento muscolare all'adduttore sinistro. Sarà valutato nella giornata di domani.



QUANDO TORNA - Al momento non si può stabilire la data del rientro di Cuadrado, anche perché il giocatore dovrà approfondire l'infortunio nelle prossime ore.