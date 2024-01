Federicoera stato costretto a saltare la trasferta dellacontro la Salernitana a causa di una botta rimediata al ginocchio che glielo aveva fatto gonfiare, per cui precauzionalmente era stato lasciato a Torino. Nella giornata di oggi l'attaccante ex Fiorentina si è allenato a parte rispetto ai compagni di squadra, le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto giovedì sera contro il Frosinone al momento sembrano essere poche.