Come sta Federico? La domanda rimbalza da giorni, anche perché nelle scorse settimane quel problema al flessore gli ha precluso la possibilità di giocare due partite già importanti come il Napoli al Maradona e il Malmoe nel debutto di Champions League. Pian piano, si è ripreso, ha persino deciso nella quasi disfatta di La Spezia e... poi si è fermato. Ancora. Sempre per un leggero indurimento del muscolo provato dalla settimana in Nazionale.E ora potrebbe arrivare un nuovo stop. Non forzato a causa delle condizioni, ma voluto dallo stesso Allegri.Arrivare alla fine del mini ciclo non è importante, ma è l'unica cosa che conta per Federico. Che è tornato. Che ha deciso. Che ora non forza. Non ha senso. Anche se resta a completa disposizione.