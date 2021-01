Come sta Federico Chiesa? Stando a quanto raccontato da Sky Sport, l'ex esterno della Fiorentina sente ancora un po' di fastidio alla caviglia. Ecco perché il numero 22 partirà verosimilmente dalla panchina: al suo posto giocherà Federico Bernardeschi, regolarmente utilizzato dalla Juventus e da Andrea Pirlo, a prescindere dalle voci di mercato. Chiesa può saltare questa gara e magari essere riproposto per uno spezzone in Coppa Italia. Staremo a vedere cosa accadrà...