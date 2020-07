Come sta Giorgio? Lo racconta Sarri, in conferenza stampa: "Lui è uno dei grandi rimpianti della stagione. Dover fare a meno per così tanti mesi di un giocatore così importante è pesante, ed è stato poco sottolineato. Un giocatore che può essere trascinante, ha fatto questo lungo stop per l'infortunio al ginocchio e poi si è dovuto fermare per il lockdown, gli ha allungato i tempi e da 5 giorni si sta allenando con la squadra. E' in crescita e in futuro ci dà grande apporto. Non giocherà 90' ma sta crescendo".