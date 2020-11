Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Chiellini è pronto a scendere in campo contro il Ferencvaros: "Automatismi da oliare, certo. Ma poi ci sono giocatori che anche in una fase di “costruzione” possono cambiare repentinamente le prospettive. Lo si è visto con Cristiano in attacco, Pirlo spera di rivederlo anche con Chiellini in difesa: «Giorgio si è allenato bene, ci sarà». La differenza che può fare si è vista in quell’inizio in casa Dinamo, ma in fondo non c’era nemmeno troppo bisogno di vederla. Conta una carriera, conta la consapevolezza che la personalità e l’esperienza, in una squadra che ha cominciato un rinnovamento e un ringiovanimento, sono elementi in grado di migliorare le prestazioni di tutti. Pirlo a riguardo dei tifosi che stasera troverà alla Puskas Arena ha detto: «Ci aiuteranno, anche se tiferanno contro. Un incitamento per un avversario può alzare l’attenzione soprattutto dei difensori e risvegliare qualche giocatore che sta pensando ad altro». Ecco, se non lo faranno i temuti ultrà ungheresi, potete contare su qualche urlaccio del Chiello".