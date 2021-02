Come sta Giorgio Chiellini? Le ultime sono di SportMediaset, che sottolinea come possa essere proprio il capitano bianconero a bruciare i tempi, a rientrare prima del previsto: "Quanto a Chiellini, il capitano potrebbe essere pronto anche prima - si legge sull'articolo dedicato nel portale del canale -, ma l'intenzione è quella di non correre rischi e schierarlo soltanto a partire dalla gara con i biancocelesti di Simone Inzaghi". Insomma, nessuno ha intenzione di forzare, anche qui. De Ligt e Demiral, intanto, scaldano i motori: con Bonucci out per infortunio, toccherà a loro affrontare il Crotone.