Giorgio Chiellini ha parlato da Coverciano, tra Nazionale, Juve e un passaggio sulla sua condizione fisica. Ecco un passaggio sul post infortunio: "Mesi di lockdown difficilissimi per tutti, ovunque. Sono stato un mese chiuso in albergo, tre mesi senza vedere la famiglia. Pre lockdown ero tornato e stavo bene, una chiusura purtroppo mi ha inficiato il rientro quando dovevo star meglio. E ho vissuto peggio gli ultimi due mesi, speravo di poter dare il mio contributo, ci ho messo di più proprio per questo scombussolamento della vita di tutto. Sono contento che nell'ultimo mese ho dato continuità, mi sento di nuovo me stesso. Tornare qui mi ha dato gioia, vedere i compagni e il mister, credo che dopo un anno così complicato".



EUROPEO - "Potrebbe essere anche bello così, non lo escludo. Faccio fatica a pensarlo. Se arrivo a fare l'Europeo sono felice, vuol dire che sono ai miei livelli. Nessuno ti regala nulla, sarei molto felice e vorrei coronarlo con un Europeo da protagonista. Quello che succederà dopo non ci voglio neanche pensare".



PROVA DI FIDUCIA - "La chiamata? Avevo qualche dubbio, mi ha fatto piacere. Era normale avere dubbi dopo un anno che non gioco, ma il mister si è fatto sentire spesso e mi è sempre stato vicino, non posso che essere molto grato".