Ancora un problema muscolare per Giorgio. I primi test dihanno infatti evidenziato il solito fastidio che l'ha costretto a saltare anche le ultime gare. Come raccontato da Gazzetta ieri è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro per il problema all’adduttore che gli aveva fatto perdere anche la partita con la Fiorentina. Niente Svizzera e Irlanda del Nord. Vedremo quali saranno i tempi di recupero per le partite della Juventus.