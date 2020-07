Come sta Giorgio Chiellini? Sono arrivate le ultime informazioni, ufficiali, proprio dal sito della Juventus. "Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno". Il centrale di difesa potrebbe dunque già recuperare per la sfida di lunedì contro la Lazio. Difficile, però, rivederlo subito in campo da titolare: al suo posto probabilmente Leonardo Bonucci, quasi recuperato dal fastidio al piede.